GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

rankinis maišytuvas

HR1357

rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 11 March 2024

„Philips“ rankinio maišytuvo 300 W galios ir dvipusio veikimo peiliuko derinys – paruoškite puikios sriubos, piurė ir kokteilių vos per kelias sekundes. Ruoškite būtent jums, tik jums, patinkančiu būdu.

  • PDF fail.
  • 31 March 2024

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti