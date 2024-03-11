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HR1357
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User Manual Philips
„Philips“ rankinio maišytuvo 300 W galios ir dvipusio veikimo peiliuko derinys – paruoškite puikios sriubos, piurė ir kokteilių vos per kelias sekundes. Ruoškite būtent jums, tik jums, patinkančiu būdu.
Visi (4)
Ar apdorodamas kietus maisto produktus galiu gali sugadinti „Philips“ rankinį maišytuvą?
Ar galiu traiškyti ledo kubelius su „Philips“ rankiniu maišytuvu?
Ar galiu „Philips“ kapotuvu smulkinti ledo kubelius?
„Philips“ rankinio maišytuvo antgalio valymas
„Philips“ rankinis maišytuvas nemaišo taip, kaip turėtų
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