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Kompaktiškas ir patogus nešioti dizainas
Švelniai pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose*
Iki 100 % sveikesnės dantenos, palyginus su dantų siūlu**
3 valymo režimai
21 dienų akumuliatoriaus veikimo laikas***
„Philips Sonicare Compact Flosser 1000“ yra švelnus, efektyvus ir jį galima pasiimti bet kur. Vos per 60 sekundžių irigatorius pašalina iki 99,9 % apnašų tarp dantų ir palei dantenų liniją*.
„Philips Sonicare Compact Flosser 1000“ dantenų būklę pagerina iki 100 % efektyviau nei dantų siūlas vos per 4 savaites**.
Šis irigatorius yra kompaktiškas ir sukurtas keliauti kartu su jumis. 200 ml vandens rezervuarą galima sustumti ant rankenos, todėl jį lengva laikyti namuose arba įsidėti į krepšį keliaujant.
4.8
iš 5
54
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Paulina Maria
11/02/2026
Polska
Akcijos dalis
wygodny, estetyczny, praktyczny
Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Barbara H.
10/02/2026
Polska
Akcijos dalis
świetne urządzenie
Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Agnieszka24241995
21/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Ten irygator odmieni Twój uśmiech
Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
„In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis
po 4 savaičių, palyginus su dantų siūlu, naudojant standartinį antgalį
pagal 1 tarpdančių valymo sesiją per dieną, trunkančią 1 minutę