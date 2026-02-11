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  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
  • Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių

„Philips“ Sonicare Compact Flosser 1000Burnos irigatorius

HX3333/24

4.8
| (54) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Šviesiai mėlyna
Šviesiai mėlyna
Šviesiai violetinė
Šviesiai violetinė
Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių
Su „Philips Sonicare Compact Flosser 1000“ lengvai įtraukite tarpdančių valymą į savo kasdienę rutiną. Per 60 sekundžių jis pašalina iki 99,9 % apnašų* tarp dantų ir palei dantenų liniją. Dėl sustumiamo dizaino šis prietaisas puikiai tinka naudoti kelionėse.
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30 dienų pinigų grąžinimo

Papildoma garantija +1 metai

Pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose*

Tarpdančių valymas tapo paprastas – vos per 60 sekundžių

  • Kompaktiškas ir patogus nešioti dizainas

  • Švelniai pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose*

  • Iki 100 % sveikesnės dantenos, palyginus su dantų siūlu**

  • 3 valymo režimai

  • 21 dienų akumuliatoriaus veikimo laikas***

Švelnus, bet veiksmingas apnašų šalinimas

Švelnus, bet veiksmingas apnašų šalinimas

„Philips Sonicare Compact Flosser 1000“ yra švelnus, efektyvus ir jį galima pasiimti bet kur. Vos per 60 sekundžių irigatorius pašalina iki 99,9 % apnašų tarp dantų ir palei dantenų liniją*.

Iki 100 % sveikesnės dantenos, palyginus su dantų siūlu**

Iki 100 % sveikesnės dantenos, palyginus su dantų siūlu**

„Philips Sonicare Compact Flosser 1000“ dantenų būklę pagerina iki 100 % efektyviau nei dantų siūlas vos per 4 savaites**.

Kompaktiškas ir patogus nešioti dizainas

Kompaktiškas ir patogus nešioti dizainas

Šis irigatorius yra kompaktiškas ir sukurtas keliauti kartu su jumis. 200 ml vandens rezervuarą galima sustumti ant rankenos, todėl jį lengva laikyti namuose arba įsidėti į krepšį keliaujant.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

54

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

11/02/2026

Polska

Polska

wygodny, estetyczny, praktyczny

Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

10/02/2026

Polska

Polska

świetne urządzenie

Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

21/12/2025

Polska

Polska

Ten irygator odmieni Twój uśmiech

Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

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Atsakomybės apribojimai

  1. „In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis

  2. po 4 savaičių, palyginus su dantų siūlu, naudojant standartinį antgalį

  3. pagal 1 tarpdančių valymo sesiją per dieną, trunkančią 1 minutę