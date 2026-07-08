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„Power Flosser“
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„Philips“ Sonicare Compact Flosser 1000 Burnos irigatorius
Palaikymas
HX3333/24
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Kaip valyti „Philips Sonicare Power Flosser“?
Kuo skiriasi belaidžių „Power Flosser“ antgaliai?
Philips SonicareUSB-A maitinimo adapteris
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