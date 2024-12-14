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HX6839/28
HX683P
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Papildoma garantija +1 metai
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotas spaudimo jutiklis
2 valymo režimai
1 „BrushSync“ funkcija
Kelioninis dėklas
Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.
Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba itin gerą dantų poliravimą, mes jums padėsime: „Clean“ režimas puikiai valo, o „White“ režimas puikiai šalina paviršines dėmes.
Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.
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4.7
iš 5
123
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
KasparsS
14/12/2024
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Savu funkciju veic lieliski
Zobus iztīra labi, esmu apmeirināts ar šo ierīci, varu droši rekomendēt citiem, tiesa tikai laiks būs tas, kas parādīs cik uzticama ši ierīce ir
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
undersun
01/06/2024
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Pirmā elektriskā zobu birste
Šī ir mana pirmā elektriskā zobu birste, līdz ar to varu salīdzināt tikai ar parasto zobu birsti. Pirmās trīs dienas - savādi, laikam jāpierod pie vibrācijas. Bet zobi jūtas tīrāki, Smaganas veselīgākas. Pirms tam ar parasto zobu birsti bija smaganu problēmas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
lapcija
12/12/2022
Latvija
Rūpīga un saudzīga zobu tīrīšana
Šo zobubirsti dāvināju vīram, taču, tā kā pasūtīju arī vairākus uzgaļus komplektācijā, izmantoju arī pati. Iesaku šo zobubirsti visiem ar jutīgiem zobiem un smaganām. Pēc grūtniecības, ar citām zobubirstēm tīrot zobus, asiņo smaganas, taču ne ar šo - tā tīra saudzīgi un rūpīgi. Pēc tīrīšanas tik tiešām pilnīgi tīru zobu sajūta. Patīk arī tas, ka zobubirstei ir 2 tīrīšanas režīmi, kā arī tas, ka tā "signalizē" (ar vibrāciju), ja zobu tīrīšanā tiek izmantonts pārlieku liels spiediens. Zobubirste pati izslēdzas, kad tīrīšana veikta, ko noteikti novērtēs steidzīgie cilvēki, kuriem nav laika sekot līdzi tam, cik minūtes tiek tīrīti zobi. Ne mazāk svarīgi minēt arī klasisko un gaumīgo zobubirstes dizainu, kas, manuprāt, iederēsies jebkurā vannasistabā.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis