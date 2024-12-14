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  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4500„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta ir šviesiai mėlyna
Juoda, pilka
Baltesni dantys. Švelnus valymas.
Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.
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Papildoma garantija +1 metai

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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

  • Integruotas spaudimo jutiklis

  • 2 valymo režimai

  • 1 „BrushSync“ funkcija

  • Kelioninis dėklas

Baltesni dantys vos per savaitę

Baltesni dantys vos per savaitę

Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

„Clean“ ir „White“ režimas

„Clean“ ir „White“ režimas

Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba itin gerą dantų poliravimą, mes jums padėsime: „Clean“ režimas puikiai valo, o „White“ režimas puikiai šalina paviršines dėmes.

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

123

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

5
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KasparsS

14/12/2024

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Savu funkciju veic lieliski

Zobus iztīra labi, esmu apmeirināts ar šo ierīci, varu droši rekomendēt citiem, tiesa tikai laiks būs tas, kas parādīs cik uzticama ši ierīce ir

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

undersun

01/06/2024

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Pirmā elektriskā zobu birste

Šī ir mana pirmā elektriskā zobu birste, līdz ar to varu salīdzināt tikai ar parasto zobu birsti. Pirmās trīs dienas - savādi, laikam jāpierod pie vibrācijas. Bet zobi jūtas tīrāki, Smaganas veselīgākas. Pirms tam ar parasto zobu birsti bija smaganu problēmas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

lapcija

12/12/2022

Latvija

Rūpīga un saudzīga zobu tīrīšana

Šo zobubirsti dāvināju vīram, taču, tā kā pasūtīju arī vairākus uzgaļus komplektācijā, izmantoju arī pati. Iesaku šo zobubirsti visiem ar jutīgiem zobiem un smaganām. Pēc grūtniecības, ar citām zobubirstēm tīrot zobus, asiņo smaganas, taču ne ar šo - tā tīra saudzīgi un rūpīgi. Pēc tīrīšanas tik tiešām pilnīgi tīru zobu sajūta. Patīk arī tas, ka zobubirstei ir 2 tīrīšanas režīmi, kā arī tas, ka tā "signalizē" (ar vibrāciju), ja zobu tīrīšanā tiek izmantonts pārlieku liels spiediens. Zobubirste pati izslēdzas, kad tīrīšana veikta, ko noteikti novērtēs steidzīgie cilvēki, kuriem nav laika sekot līdzi tam, cik minūtes tiek tīrīti zobi. Ne mazāk svarīgi minēt arī klasisko un gaumīgo zobubirstes dizainu, kas, manuprāt, iederēsies jebkurā vannasistabā.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis