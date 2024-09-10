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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4500 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX6839/28
HX683P
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Naudotojo vadovas
Visi (4)
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
Negaliu prijungti savo dantų šepetėlio prie „Sonicare“ programėlės
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
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