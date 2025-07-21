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  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 5100elektrinis dantų šepetėlis

HX6851/53

HX684E

4.8
| (1058) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta ir šviesiai mėlyna
Tamsiai mėlyna
Baltesni dantys. Švelnus valymas.
Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.
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Papildoma garantija +1 metai

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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

  • Integruotas spaudimo jutiklis

  • 3 režimai

  • 1 „BrushSync“ funkcija

  • Kelioninis dėklas

Baltesni dantys vos per savaitę

Baltesni dantys vos per savaitę

Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Rinkitės iš trijų režimų

Rinkitės iš trijų režimų

Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų intensyvumų. „Clean“ režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. „White“ režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. „Gum Care“ režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas. Trys intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo didžiausio iki mažiausio derinant su intensyvumais iš kairės į dešinę.

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

1058

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

5
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Pinkbrush

21/07/2025

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Po valymo burna atrodo labai švari

Šepetėlis man patiko, tik gal per stiprus vibravimas, reikia priprasti. Pakeičiau galvutę į soft ir nebegaliu įsivaizduoti kitokio dantų šepetėlio savo kasdienybėje.

Argumentai už

Lengvas dantų valymas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6856/29 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6856/29 elektrinis dantų šepetėlis

Lina007

23/04/2023

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Pasiteisinęs šepetėlis

Šeimoje visi jau ne vienerius metus naudojam el. šepetėlius. Todėl jau ne pirmą kartą dovanojam ir giminaičiams, ir draugams:)

Argumentai už

Aiškus, patogus, funkcijų pakanka.

Argumentai prieš

Nėra.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/47 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/47 elektrinis dantų šepetėlis

Philips 5001

28/10/2022

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Geriausia investicija į burnos sveikatą!

Geriausią investiciją į burnos sveikatą! Atitinka kokybę ir lūkesčius visu 100%!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6851/34 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6851/34 elektrinis dantų šepetėlis

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną