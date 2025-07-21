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HX6851/53
HX684E
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Papildoma garantija +1 metai
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotas spaudimo jutiklis
3 režimai
1 „BrushSync“ funkcija
Kelioninis dėklas
Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.
Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų intensyvumų. „Clean“ režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. „White“ režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. „Gum Care“ režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas. Trys intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo didžiausio iki mažiausio derinant su intensyvumais iš kairės į dešinę.
Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.
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4.8
iš 5
1058
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Pinkbrush
21/07/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Po valymo burna atrodo labai švari
Šepetėlis man patiko, tik gal per stiprus vibravimas, reikia priprasti. Pakeičiau galvutę į soft ir nebegaliu įsivaizduoti kitokio dantų šepetėlio savo kasdienybėje.
Argumentai už
Lengvas dantų valymas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6856/29 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6856/29 elektrinis dantų šepetėlis
Lina007
23/04/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Pasiteisinęs šepetėlis
Šeimoje visi jau ne vienerius metus naudojam el. šepetėlius. Todėl jau ne pirmą kartą dovanojam ir giminaičiams, ir draugams:)
Argumentai už
Aiškus, patogus, funkcijų pakanka.
Argumentai prieš
Nėra.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/47 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6850/47 elektrinis dantų šepetėlis
Philips 5001
28/10/2022
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Geriausia investicija į burnos sveikatą!
Geriausią investiciją į burnos sveikatą! Atitinka kokybę ir lūkesčius visu 100%!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6851/34 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 5100 HX6851/34 elektrinis dantų šepetėlis
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną