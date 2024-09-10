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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 5100 elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX6851/53
HX684E
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Naudotojo vadovas
Visi (4)
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
„Sonicare“ dantų šepetėlis vibruoja per stipriai
„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
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