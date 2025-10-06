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  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka

3000 serija„Airfryer“ su dviem krepšeliais

NA352/00

5
| (20) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
3000 serijos „Philips Airfryer“ su dviem krepšeliais užtikrina, kad du patiekalai būtų karšti ir paruošti vienu metu. Mėgaukitės skanaus ir sveiko maisto gaminimu su dideliu stalčiumi pagrindiniams patiekalams visai šeimai ir mažesniu stalčiumi garnyrams ar pavieniams patiekalams.
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Kaskart trašku, minkšta ir tolygiai iškepta

Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka

  • Subalansuotam valgio gaminimui

  • 2 krepšiai, 2 dydžiai

  • 3 punktas. Paruošta tuo pačiu metu

„Rapid Air Plus“ pasirūpins traškiu, minkštu ir tolygiai iškepusiu maistu

„Rapid Air Plus“ pasirūpins traškiu, minkštu ir tolygiai iškepusiu maistu

Pamirškite prisvilusį ar neiškepusį maistą. Dėl patentuotos konstrukcijos, karšto oro cirkuliacija optimizuojama taip, kad jis ne tik apgaubtų maistą, bet ir pereitų jį kiaurai. Taip gamindami kaskart pasieksite puikių rezultatų – valgysite traškų, minkštą ir tolygiai iškepusį maistą.

2 stalčiai ir 2 dydžiai visiems patiekalams

2 stalčiai ir 2 dydžiai visiems patiekalams

2 stalčių gruzdintuvės: didysis stalčius puikiai tinka pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir visiems jūsų mėgstamiausiems valgiams. Mažesniajame stalčiuje ruoškite garnyrą, daržoves ir užkandžius.

Nustatykite laiką ir paruoškite abu patiekalus vienu metu.

Nustatykite laiką ir paruoškite abu patiekalus vienu metu.

Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką 2 stalčiuose, kad paruoštumėte maistą vienu metu. Patiekite valgius kartu, kol jie švieži ir karšti.

Techninės savybės

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Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

20

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/10/2025

България

България

двете кошници са много голямо улеснение

харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно

Argumentai už

може да готви двя неща едновременно

Argumentai prieš

не намирам

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

18/07/2025

България

България

Продукта е лесен за ползване

Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели

Argumentai už

може да готви двя неща едновременно

Argumentai prieš

не намирам

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Argumentai už

Удобен

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.

  2. Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.

  3. Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.