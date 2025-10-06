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Subalansuotam valgio gaminimui
2 krepšiai, 2 dydžiai
3 punktas. Paruošta tuo pačiu metu
Pamirškite prisvilusį ar neiškepusį maistą. Dėl patentuotos konstrukcijos, karšto oro cirkuliacija optimizuojama taip, kad jis ne tik apgaubtų maistą, bet ir pereitų jį kiaurai. Taip gamindami kaskart pasieksite puikių rezultatų – valgysite traškų, minkštą ir tolygiai iškepusį maistą.
2 stalčių gruzdintuvės: didysis stalčius puikiai tinka pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir visiems jūsų mėgstamiausiems valgiams. Mažesniajame stalčiuje ruoškite garnyrą, daržoves ir užkandžius.
Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką 2 stalčiuose, kad paruoštumėte maistą vienu metu. Patiekite valgius kartu, kol jie švieži ir karšti.
5.0
iš 5
20
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nad89
06/10/2025
България
двете кошници са много голямо улеснение
харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно
Argumentai už
може да готви двя неща едновременно
Argumentai prieš
не намирам
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Негованчев
18/07/2025
България
Продукта е лесен за ползване
Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели
Argumentai už
може да готви двя неща едновременно
Argumentai prieš
не намирам
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
28/05/2025
България
Akcijos dalis
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Argumentai už
Удобен
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.
Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.
Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.