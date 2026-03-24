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Maisto ruošimas
Visos serijos
3000 serija „Airfryer“ su dviem krepšeliais
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NA352/00
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Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kodėl reikia pakratyti maistą „Philips AirFryer“?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Susisiekimas su „Philips“
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