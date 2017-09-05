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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 priedai ir 1 šukos
akumuliatorinis, plaunamas
Odą saugantys peiliukai
60 min. be laido / 10 h krovimas
Naudodami viso dydžio kirptuvą be šukų galite sukurti norimą stilių ir suformuoti tvarkingas, tikslias linijas aplink barzdos kraštus.
Nukirpkite tiksliai norimo ilgio barzdą: tiesiog užfiksuokite tokį nustatymą, kuris geriausiai tinka norimai išvaizdai sukurti. Barzdos ir barzdelės šukas galima reguliuoti net 18 ilgių nustatymų nuo 1 mm iki 18 mm – tiksliai po 1 mm tarp kiekvieno nustatymo.
Pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius – lengvai ir patogiai.
4.3
iš 5
19
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Mat09
05/09/2017
Polska
Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej
Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1