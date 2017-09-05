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  • Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“
  • Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“
  • Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“
  • Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“
  • Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“
  • Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“

Nutraukta gamyba

Multigroom series 3000Barzdos ir tikslus kirptuvas „trys viename“

QG3320/15

4.3
| (19) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“
Išbandykite skirtingus barzdos, ūsų ir žandenų stilius naudodami kirptuvą „viskas viename“. Naudodami 3 priedus galėsite išbandyti daug įvairių stilių.
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Universalus vandeniui atsparus kirptuvas „trys viename“

Barzdos ir tikslus kirptuvas „viskas viename“

  • 2 priedai ir 1 šukos

  • akumuliatorinis, plaunamas

  • Odą saugantys peiliukai

  • 60 min. be laido / 10 h krovimas

Kirpkite veido, kaklo bei žandenų plaukus ir sukurkite patinkančią išvaizdą

Naudodami viso dydžio kirptuvą be šukų galite sukurti norimą stilių ir suformuoti tvarkingas, tikslias linijas aplink barzdos kraštus.

18 reguliuojamų ilgių (1–18 mm) – lygiai nukirpsite barzdą ar barzdelę

Nukirpkite tiksliai norimo ilgio barzdą: tiesiog užfiksuokite tokį nustatymą, kuris geriausiai tinka norimai išvaizdai sukurti. Barzdos ir barzdelės šukas galima reguliuoti net 18 ilgių nustatymų nuo 1 mm iki 18 mm – tiksliai po 1 mm tarp kiekvieno nustatymo.

Švelniai pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius

Pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius – lengvai ir patogiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

19

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

2

05/09/2017

Polska

Polska

Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej

Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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