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Multigroom series 3000 Barzdos ir tikslus kirptuvas „trys viename“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QG3320/15
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Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
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Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?
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