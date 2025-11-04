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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
14 ilgių tikslios šukos
Naudok drėgnai ir sausai
Skaitmeninis LED ekranas
„Philips OneBlade“ pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai. Ji tinka bet kokio ilgio plaukų skutimui ir išsiskiria dviguba apsaugos sistema su lengvai slystančia danga ir suapvalintais kampais, leidžiančiais patogiai ir greitai nusiskusti. Ši skutimosi technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000x per minutę), susidorojančiu net su ilgesniais plaukais.
Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas gali judėti į visas puses pagal jūsų veido išlinkimus. Dizainas leidžia nuolatinį odos sąlytį ir kontrolę. Lengvai kirpkite ir skuskite sunkiai pasiekiamas vietas – keliais mostais ir ypač patogiai.*
Naudodamas pridedamas tikslias šukas nukirpk barzdą taip, kad jos ilgis būtų vienodas. Nustatyk vieną iš 14 fiksuotų ilgių nustatymų, kad barzda būtų vos matoma, tvarkingai apkirpta arba ilgesnio stiliaus.
4.5
iš 5
1034
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Paulius V.
04/11/2025
Lietuva
Puikus ir šiuolaikiškas būdas skustis.
Puikus prietaisas pasirūpinti viso kūno plaukais.labai ilgas baterijos tarnavimo laikas, patvarūs peiliukai ir svarbiausia labai patogu pasiimti jį kartu į keliones.
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui
ZGA1
31/10/2025
Lietuva
Visos reikalingos funkcijos viename
Jau kelis metus naudojau pirmtaką OneBlade, kuriuo buvau labai patenkintas. Atsiradus 360 Pro vonios ir higienos reikalai tapo dar lengvesni ir patogesni. Nereikia turėti daug prietaisų vonioje, viskas telpa į šį įrenginį. Patogu, greita ir saugu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
IGNAS
10/03/2025
Lietuva
Naudoju jau labau ilgai ir džiaugiuosi!
TOBULA! Geriausias skustuvas rinkoje! Rekomenduoju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
Vs its predecessor while shaving
Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.