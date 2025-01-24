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„OneBlade“ – kirpti, modeliuoti, skusti
Visos serijos
OneBlade Pro 360 Veidui + kūnui
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QP6551/15
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Kaip valyti „OneBlade“?
Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?
Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“ drėgnam arba sausam skutimui?
Kada reikia keisti „Philips OneBlade“ peiliuką?
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