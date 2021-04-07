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  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
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  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas
  • Glotnus, greitas skutimas

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Sauso skutimo barzdaskutė

S5510/45

4.5
| (629) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Glotnus, greitas skutimas
Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

20 % didesnė galia*

Glotnus, greitas skutimas

  • „MultiPrecision“ peiliukų sistema

  • 5 krypčių „Flex“ galvutės

  • P. Kirptuvas ir nosies plaukų kirptuvas

Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius

Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius

Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi

5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi

5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų liniją.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

629

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

07/04/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Naudoju jau nepirma barzdaskute,tiesiog puikus vyriski daikciukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5530/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5530/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

30/11/2020

Lietuva

Lietuva

Philips darbuotojas

Tyli ir patogi naudoti

[Employee of philipsglobal] Pirkau dovanų. Atsiliepimai tik geriausi. Dirba itin manevringai ir gerai. Skuta švariai ir pats dirbančios barzdaskutės garsas nėra įkyrus. Valymas patogus.

Argumentai už

Skuta švariai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5130/06 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5130/06 Sauso skutimo barzdaskutė

08/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki barzdaskutė!

Pirkau ją skųsti galvai - kuo puikiausiai susitvarko su šia užduotimi. Papildomas antgalis puikiai tinka ūsų modeliavimui. Baterija laiko pakankamai ilgai, nereikia dažnai krauti. Forma patogi laikyti rankoje. Lengvai išsiardo plovimui.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5110/06 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5110/06 Sauso skutimo barzdaskutė

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. 20 % didesnė galia – palyginus su tą, kai nenaudojamas „Turbo+“ režimas