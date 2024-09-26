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  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S5587/30

4.6
| (1337) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas skutimas, švelnus odai
5000 serijos „Philips“ skustuvas galingai ir vienu perbraukimu nuskuta dar daugiau plaukelių*. Skustuvas pasižymi pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato plaukelių tankumą ir prie jo prisitaiko, kad mažiau dirgintų odą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Galingas skutimas, švelnus odai

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • 360-D lanksčios galvutės

  • Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu

Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu

Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45 pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai nuskuta daugiau** plaukų.

Skustuvas, kuriam paklūsta barzdos

Skustuvas, kuriam paklūsta barzdos

Elektriniame skustuve yra išmanus veido ir plaukų jutiklis, kuris nuskaito plaukų tankį 125 kartus per sekundę. Ši technologija automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

Prisitaiko prie veido kontūrų

Prisitaiko prie veido kontūrų

Šis „Philips“ elektrinis skustuvas prisitaiko prie veido kontūrų, turi visiškai lanksčias galvutes, kurios sukasi 360°, kad kruopščiai ir patogiai nusiskustumėte.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

1337

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Paprasta naudoti ir valyti. Patenkintas gaminiu.

Gaminiu patenkintas. Rekomenduočiau įsigyti ir pabandyti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

11/07/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku

Jūsų gaminius seniai rekomenduojame,nes barzdaskutėmis ir plaukų kirpimo mašinėlės naudojamės apie 25 metus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

13/05/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku

Turėjau senesnio modelio kuris pasiteisino. Paseno ir nėra dalių.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.