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  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S5630/12

4.5
| (649) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku*

Dailiai ir švariai, greitas skutimasis

  • „MultiPrecision“ peiliukų sistema

  • 5 krypčių „Flex“ galvutės

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą

Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą

Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir ją saugo.

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net duše.

Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

649

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

12/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5250/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5250/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Išskirtinės kokybės barzdaskutė ypač tinkanti jautriai odai

Barzdaskutė ypač tinkama jautrią odą turintiems. Patogi tiek laikyti rankoje, tiek valyti. Puikiai apima visas veido vietas, net ir sunkiai pasiekiamas. Ilgai laiko baterija, kas tikrai džiugina.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5420/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5420/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

02/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras dalykas

Greitai pasikrauna, skuta. Lengvai antgaliai keiciasi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5672/41 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5672/41 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. 10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku – Tyrimas atliktas Vokietijoje, 2015 m., po 21 d. pripratimo laikotarpio

  2. 20 % didesnė galia – palyginus su tą, kai nenaudojamas „Turbo+“ režimas