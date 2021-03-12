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Nutraukta gamyba
„MultiPrecision“ peiliukų sistema
5 krypčių „Flex“ galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir ją saugo.
Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net duše.
Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
649
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Vaidas1985
12/03/2021
Lietuva
Puikus gaminys
Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5250/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5250/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Išskirtinės kokybės barzdaskutė ypač tinkanti jautriai odai
Barzdaskutė ypač tinkama jautrią odą turintiems. Patogi tiek laikyti rankoje, tiek valyti. Puikiai apima visas veido vietas, net ir sunkiai pasiekiamas. Ilgai laiko baterija, kas tikrai džiugina.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5420/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5420/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
tompitke
02/07/2019
Lietuva
Geras dalykas
Greitai pasikrauna, skuta. Lengvai antgaliai keiciasi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5672/41 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5672/41 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku – Tyrimas atliktas Vokietijoje, 2015 m., po 21 d. pripratimo laikotarpio
20 % didesnė galia – palyginus su tą, kai nenaudojamas „Turbo+“ režimas