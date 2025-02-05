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  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
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  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
  • Švarus skutimas, pažangi odos apsauga

Nutraukta gamyba

Shaver series 7000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S7782/50

4.7
| (781) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Švarus skutimas, pažangi odos apsauga
7000 serijos „Philips“ skustuvas glotniai slysta per odą ir švariai skuta plaukelius, net ir 3 dienų barzdeles. Skustuvas pasižymi pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato, pritaiko ir tinkamai nukreipia judėjimą, kad oda būtų geriau apsaugota.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Švarus skutimas, pažangi odos apsauga

  • Apsauganti „SkinGlide“ danga

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • Judesių valdymo jutiklis

  • 360-D lanksčios galvutės

Trintį mažinantis skustuvas, kad kuo mažiau dirgintų odą

Trintį mažinantis skustuvas, kad kuo mažiau dirgintų odą

Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 2000 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniame milimetre ir 25 % sumažina odos trintį*, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.

Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu

Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu

Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45 pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai nuskuta daugiau** plaukų.

Padeda patobulinti skutimo techniką

Padeda patobulinti skutimo techniką

Elektrinio skustuvo judesių aptikimo technologija stebi skutimąsi ir padeda pasiekti efektyvesnės technikos. Vos po trijų skutimų dauguma vyrų pradėjo skustis geriau, mažiau kartų perbraukdami***.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

781

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

05/02/2025

Lietuva

Lietuva

Funkcija gera ir jokio nematau defekto

Esu pateikintas šio barzdaskutės Philips S7882/55 ne per seniausiai įsigyjau prieš gerą 3 savaitės. O skuta švariai ir švelniai. O ankstesnio modeliai barzdaskutė ne taip gerai skutė švariai ir nebuvo tokios geresnės pakaitiniai peiliukai. O dabar visai kitoks skutimas :) Be to išmokau judesius teisingus ir daug laiko reikia išmokti ir man sekasi gerai, o tai normalu. Gaila akumoliatorius tik 50 min veikimo laikas skutimui, o parašayta 60 min veikimo laikas skutimui, tai normalu. O gal ateityje gamintojai patobulins naujesni gaminiai :) Funkcijos patogi galima susieti su mobiliojo telefonu per bleutooth :)

Argumentai už

Funkcija gera ir jokio nematau defekto

Argumentai prieš

Trukūmas akumuliatorius pačio barzdaskutė yra 50 min veikimo laikas skutimui, o turėjo būti 60 min veikimo laikas skutimui.Be to gamintojai galėjo patikrinti patikrinti ar nepraleido...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7882/55 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

04/01/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Barzdaskutė švariai skuta, yra puikių funkcijų

Philips skutuosi kokius 30 m, šis modelis pradžioje erzino, nes reikėjo išmokti skustis:)) dabar trečdaliu laiko greičiau apsiskutu, plius labai švariai, ergonomiškas, malonaus dizainas, patinka plovimo įrenginys, app…

Argumentai už

Greičiau ir švariai apsiskutu, paprastas ir praktiškas plovimo įrenginys, ergonomiškas, mokinantis skustis:)) patogus app.

Argumentai prieš

Kadangi skutimosi galvutė kainuoja beveik tiek kiek 9, tai galėjo su 9 ir gaminti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7886/58 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

05/11/2022

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

gerai skuta, lengvai valosi.

geras daiktas mano galva nors dar trumpai naudoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7783/59 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. palyginti su nedengta medžiaga

  2. Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.

  3. * Remiantis „Philips“ S7000 serijos ir programos „GroomTribe“ naudotojais 2019 m.

  4. palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį