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  • Idealiai tinka kelionėse
  • Idealiai tinka kelionėse
  • Idealiai tinka kelionėse
  • Idealiai tinka kelionėse
  • Idealiai tinka kelionėse

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPieno miltelių dalytuvas

SCF135/06

4.9
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Idealiai tinka kelionėse
Šiame patogiame indelyje telpa 3 iš anksto pamatuotos mišinuko miltelių porcijos (atskiruose skyreliuose). Kai esate pasirengę maitinti, tiesiog supilkite miltelius į maitinimo buteliuką su užvirintu ir atvėsintu vandeniu. Išimkite vidinę dalį ir naudokite kaip dubenį ar indą.
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Be bisfenolio A (BPA)

Idealiai tinka kelionėse

  • 3 porcijos

Galima išimti vidinę dalį

Galima išimti vidinę dalį

Vidinę dalį galite išimti ir indelį naudoti kaip patogų maitinimo puodelį

Mišinuko pakanka trims 260 ml/9 unc. buteliukams pripildyti

Mišinuko pakanka trims 260 ml/9 unc. buteliukams pripildyti

„Philips Avent“ mišinuko dozatorius, kuriame telpa 3 mišinuko porcijos – idealiai tinka kelionėms

Visą dalytuvą galima sterilizuoti, kaitinti mikrobangų krosnelėje ir plauti indaplovėje

Visas dalis galima sterilizuoti, kaitinti mikrobangų krosnelėje ir plauti indaplovėje – greita ir lengva plauti

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

06/01/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony w podróży

super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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