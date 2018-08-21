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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 porcijos
Vidinę dalį galite išimti ir indelį naudoti kaip patogų maitinimo puodelį
„Philips Avent“ mišinuko dozatorius, kuriame telpa 3 mišinuko porcijos – idealiai tinka kelionėms
Visas dalis galima sterilizuoti, kaitinti mikrobangų krosnelėje ir plauti indaplovėje – greita ir lengva plauti
4.9
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
barakuda7
16/06/2015
Polska
Niezbędny codziennik
Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Tatia
06/01/2015
Polska
Niezastąpiony w podróży
super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF135/06 Dozownik mleka w proszku