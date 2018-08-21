Ten dozownik to taki trochę gadżet i nie mogę tu napisać, że jet niezbędny, bo można sobie radzić na spacerach na różne sposoby. Ja jednak skusiłam się na zakup i nie żałuję. Dozownik sprawdza się super na spacerach, ale też w nocy - odmierzona dokładnie ilość mleka już czeka, nie trzeba w środku nocy liczyć i odmierzać miarek z mlekiem, wystarczy przesypać do butelki wcześniej przygotowaną porcję. W tym produkcie podoba mi się też to, że ta przezroczysta część może służyć jako miseczka, często korzystam z niej w ten sposób na wyjazdach, nie muszę zabierać ze sobą dodatkowych naczyń dla dziecka.