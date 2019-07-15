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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPatogių krūtų pagalvėlių rinkinys

SCF157/02

4.8
| (81) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Patogumas ir apsauga
Itin minkštos „Philips Avent“ krūtų pagalvėlės SCF157/02 dedamos į liemenėlės vidų, kad apsaugotų jūsų spenelius nuo dirginimo bei sugertų pieno perteklių.
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Itin patogios krūtų pagalvėlės

Patogumas ir apsauga

  • 2 vnt.

Sugeria pieno perteklių

„Philips Avent“ pieną sugeriančios krūtų pagalvėlės (be skylučių) sugeria pieno perteklių, kai maitinate ar naudojate pientraukį.

Padeda sumažinti nemalonų pritvinkusių krutų pojūtį

Apsaugo skaudančius spenelius

Orui pralaidžios krūtų pagalvėlės apsaugo skaudančius ar įtrūkusius spenelius, kad jie greičiau sugytų. Švelnus spaudimas padeda sumažinti nemalonų pritvinkusių krūtų pojūtį. Jose esančios skylutės leidžia cirkuliuoti orui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

81

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

labai tinkami nakčiai

labai tinkami nakčiai ar naudoti namie, man gana gausiai tekėdavo pienas, tai šitos krutų pagalvėlės labai tiko.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys

28/10/2016

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts un pat aizvietotājs vienreiz lietojamiem krūšturu ieliktnīšiem. Piens sapil konteinerītī. Īpaši novērtēju garu pastaigu laikā, esot ārpus mājas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts

30/12/2018

Polska

Polska

Polecam z całego serca!

Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

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  1. Šioje skiltyje pateikiamos naudotojų nuomonės apie gaminį. „Philips“ atsiriboja nuo šioje skiltyje pateikto naudotojų turinio, todėl visa joje pateikta techninė informacija ir (arba) patarimai dėl gaminio naudojimo nėra laikomi oficialia „Philips“ informacija.