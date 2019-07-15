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Nutraukta gamyba
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2 vnt.
„Philips Avent“ pieną sugeriančios krūtų pagalvėlės (be skylučių) sugeria pieno perteklių, kai maitinate ar naudojate pientraukį.
Orui pralaidžios krūtų pagalvėlės apsaugo skaudančius ar įtrūkusius spenelius, kad jie greičiau sugytų. Švelnus spaudimas padeda sumažinti nemalonų pritvinkusių krūtų pojūtį. Jose esančios skylutės leidžia cirkuliuoti orui.
4.8
iš 5
81
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
vilija
15/07/2019
Lietuva
labai tinkami nakčiai
labai tinkami nakčiai ar naudoti namie, man gana gausiai tekėdavo pienas, tai šitos krutų pagalvėlės labai tiko.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys
Pulsatilla
28/10/2016
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts un pat aizvietotājs vienreiz lietojamiem krūšturu ieliktnīšiem. Piens sapil konteinerītī. Īpaši novērtēju garu pastaigu laikā, esot ārpus mājas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts
MartaN
30/12/2018
Polska
Polecam z całego serca!
Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
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