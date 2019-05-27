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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 buteliukas
8 oz / 240 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
„Natural“ stiklinis buteliukas yra atsparus karščiui ir staigiems temperatūros pokyčiams. Todėl jį galite saugiai laikyti šaldytuve, šildyti ir sterilizuoti.
Aukščiausios kokybės borosilikatinis stiklas – aukščiausia kokybė ir didžiausias grynumas.
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
4.3
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011