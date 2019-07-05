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Nutraukta gamyba
Atsarginių šiaudelių komplektas
2 vnt.
Naudokite tokį, koks yra pakuotėje, 10 oz „Bendy“ puodeliams su šiaudeliais. Naudodami 7 oz puodeliams su šiaudeliais buitinėmis žirklėmis patrumpinkite šiaudelį 3 cm. Lengvai pamatuosite pažiūrėję pakuotės šoną.
Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta taip, kad šiaudelis lengvai pasiektų skystį, todėl galima gerti natūralioje geriamojoje padėtyje.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
CookieDo
05/07/2019
Lietuva
Puikūs!
Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Natalie7777
09/10/2020
Україна
без запаха
очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Чашки з трубочкою
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Чашки з трубочкою
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.