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  • Prireikus lengvai pakeiskite šiaudelį
  • Prireikus lengvai pakeiskite šiaudelį

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventŠiaudelių puodeliai

SCF797/00

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Prireikus lengvai pakeiskite šiaudelį
„Philips Avent Bendy“ atsarginių šiaudelių rinkinyje yra 2 šiaudeliai. Rinkinys puikiai tinka norint pakeisti pamestą detalę arba pakeisti šiaudelį, kad puodelis būtų švarus ir higieniškas kaskart naudojant!
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Puodelis su šiaudeliu

Puodelis su šiaudeliu

SCF798/02

Išlaikykite puikią puodelio su šiaudeliu būklę!

Prireikus lengvai pakeiskite šiaudelį

  • Atsarginių šiaudelių komplektas

  • 2 vnt.

Lengvai pakeiskite šiaudelį, kad jis būtų higieniškas

Tinka visiems „Bendy“ puodeliams su šiaudeliais

Tinka visiems „Bendy“ puodeliams su šiaudeliais

Naudokite tokį, koks yra pakuotėje, 10 oz „Bendy“ puodeliams su šiaudeliais. Naudodami 7 oz puodeliams su šiaudeliais buitinėmis žirklėmis patrumpinkite šiaudelį 3 cm. Lengvai pamatuosite pažiūrėję pakuotės šoną.

Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta, kad būtų lengva gerti iki paskutinio gurkšnio

Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta, kad būtų lengva gerti iki paskutinio gurkšnio

Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta taip, kad šiaudelis lengvai pasiektų skystį, todėl galima gerti natūralioje geriamojoje padėtyje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikūs!

Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

09/10/2020

Україна

Україна

без запаха

очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Чашки з трубочкою

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Чашки з трубочкою

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 