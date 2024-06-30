30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Specialus vožtuvas saugo nuo oro patekimo
Kliniškai įrodyta, kad mažina dieglius
Lengvai sudedamas ir valomas
Be BPA
Briaunuota tekstūra
Mūsų kliniškai patikrintas* dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad sumažintų dieglius ir dujų kiekį. Klinikiniai tyrimai parodė, kad „Philips Avent“ buteliukas mažina dieglius ir nervinius skausmus. „Philips Avent Anti-colic“ buteliukais maitinami kūdikiai patiria 60 % mažiau susijaudinimo nei kūdikiai, maitinami pirmaujančiu konkurento ventiliuojamuoju buteliuku.
Spenelis dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Spenelis sukurtas taip, kad neįsmuktų ir būtų užtikrintas saugus ir nepertraukiamas maitinimas.
4.9
iš 5
81
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Maluk24
30/06/2024
Україна
Малюк з задоволенням бере пляшечку
Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.
Argumentai už
Зручна
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Mashulya
29/05/2024
Україна
Гарна якість
Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Віола
29/05/2024
Україна
Зменшення кольок
З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš kitų populiarių buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.