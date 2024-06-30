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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

„Philips“ Avent Avent Kūdikių buteliukas „Anti-colic“Dieglius mažinantis buteliukas

SCY100/01

4.9
| (81) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

4 unc.
4 unc.
9 unc.
9 unc.
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų nuo dieglių apsaugantis buteliukas sukurtas taip, kad neleistų orui patekti į kūdikio pilvelį, palengvintų dieglius ir diskomfortą bei iki minimumo sumažintų sustojimus per maitinimą. Per integruotą nuo dieglių apsaugantį vožtuvą oras išleidžiamas iš kūdikio pilvelio.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Sukurtas nepertraukiamam maitinimui

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • Specialus vožtuvas saugo nuo oro patekimo

  • Kliniškai įrodyta, kad mažina dieglius

  • Lengvai sudedamas ir valomas

  • Be BPA

  • Briaunuota tekstūra

Unikalus dieglius mažinantis vožtuvas skirtas sumažinti oro nurijimą

Unikalus dieglius mažinantis vožtuvas skirtas sumažinti oro nurijimą

Mūsų kliniškai patikrintas* dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad sumažintų dieglius ir dujų kiekį. Klinikiniai tyrimai parodė, kad „Philips Avent“ buteliukas mažina dieglius ir nervinius skausmus. „Philips Avent Anti-colic“ buteliukais maitinami kūdikiai patiria 60 % mažiau susijaudinimo nei kūdikiai, maitinami pirmaujančiu konkurento ventiliuojamuoju buteliuku.

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Spenelis dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Spenelio forma sukurta taip, kad jį tvirtai apžiotų

Spenelio forma sukurta taip, kad jį tvirtai apžiotų

Spenelis sukurtas taip, kad neįsmuktų ir būtų užtikrintas saugus ir nepertraukiamas maitinimas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

81

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Малюк з задоволенням бере пляшечку

Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.

Argumentai už

Зручна

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Гарна якість

Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš kitų populiarių buteliukų.

  2. Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.

  3. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.