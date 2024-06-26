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Visos serijos

  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

„Philips“ AventKūdikių buteliukas „Anti-colic“

SCY103/01

4.8
| (33) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

4 unc.
4 unc.
9 unc.
9 unc.
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų „Anti-colic“ buteliukai su dieglius mažinančių vožtuvų sistema ir tekstūrinis žindukas sukurti taip, kad iki minimumo sumažintų maitinimo pertraukimus ir diskomfortą. Per integruotą „anti-colic“ vožtuvą oras patenka į buteliuką ir išeina iš kūdikio pilvelio.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Sukurtas nepertraukiamam maitinimui

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • 2 srauto spenelis

  • 1 mėn. ir daugiau

Unikalus dieglius mažinantis vožtuvas skirtas sumažinti oro nurijimą

Unikalus dieglius mažinantis vožtuvas skirtas sumažinti oro nurijimą

Mūsų kliniškai patikrintas* dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad sumažintų dieglius ir dujų kiekį. Klinikiniai tyrimai parodė, kad „Philips Avent“ buteliukas mažina dieglius ir nervinius skausmus. „Philips Avent Anti-colic“ buteliukais maitinami kūdikiai patiria 60 % mažiau susijaudinimo nei kūdikiai, maitinami pirmaujančiu konkurento ventiliuojamuoju buteliuku.

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Spenelis dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Spenelio forma sukurta taip, kad jį tvirtai apžiotų

Spenelio forma sukurta taip, kad jį tvirtai apžiotų

Spenelis sukurtas taip, kad neįsmuktų ir būtų užtikrintas saugus ir nepertraukiamas maitinimas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

33

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3

26/06/2024

Україна

Україна

Антіколікова система

Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

25/06/2024

Україна

Україна

Якість, гарний пластик

Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім

Argumentai už

Якість, прочність

Argumentai prieš

Не виявив

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Чудова для годування сумішшю

Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.

Argumentai už

Якісні матеріали

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš kitų populiarių buteliukų.

  2. Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.

  3. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.