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1 buteliukas
9 oz / 260 ml
2 srauto spenelis
1 mėn. ir daugiau
Mūsų kliniškai patikrintas* dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad sumažintų dieglius ir dujų kiekį. Klinikiniai tyrimai parodė, kad „Philips Avent“ buteliukas mažina dieglius ir nervinius skausmus. „Philips Avent Anti-colic“ buteliukais maitinami kūdikiai patiria 60 % mažiau susijaudinimo nei kūdikiai, maitinami pirmaujančiu konkurento ventiliuojamuoju buteliuku.
Spenelis dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Spenelis sukurtas taip, kad neįsmuktų ir būtų užtikrintas saugus ir nepertraukiamas maitinimas.
4.8
iš 5
33
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Барвінок
26/06/2024
Україна
Антіколікова система
Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
25/06/2024
Україна
Якість, гарний пластик
Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім
Argumentai už
Якість, прочність
Argumentai prieš
Не виявив
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Надежда888
29/05/2024
Україна
Чудова для годування сумішшю
Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.
Argumentai už
Якісні матеріали
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš kitų populiarių buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.