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Nutraukta gamyba
SH70/70
Nutraukta gamyba
Vietoj jų pirkite SH71
Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį skutimąsi.
1. Nuimkite skutimo galvutę traukdami. 2. Pakeiskite skutimo galvutę nauja. 3. Norėdami iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.
Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.
3.4
iš 5
24
Atsiliepimai
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące
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