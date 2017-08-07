GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę
  • Atnaujinkite savo barzdaskutę

Nutraukta gamyba

Skutimosi galvutės

SH70/70

3.4
| (24) Atsiliepimai
Atnaujinkite savo barzdaskutę
Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su „Series 7000 Shaver“ ir „SensoTouch 3D“.
Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Atnaujinkite savo barzdaskutę

  • Nutraukta gamyba

  • Vietoj jų pirkite SH71

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį skutimąsi.

Pakeitimo priminimas

Pakeitimo priminimas

1. Nuimkite skutimo galvutę traukdami. 2. Pakeiskite skutimo galvutę nauja. 3. Norėdami iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais

Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.4

iš 5

24

Atsiliepimai

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH70/50 Głowice golące

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips“ pirmtakais