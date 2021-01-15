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Nutraukta gamyba
„NanoTech“ tiksliai skutantys peiliukai
Tinka SP981X, SP982X ir SP986X
SH98 keičiamos galvutės yra suderinamos su visais „Shavers S9000 Prestige“ modeliais su suapvalintos formos galvutėmis (SP981X, SP982X ir SP986X). Jos nesuderinamos su kampuotos formos skustuvais „S9000 Prestige“ (SP983X, SP984X, SP987X ir SP988X), kuriems vietoj jų naudojamas naujesnis modelis SH91. SH91 keičiamos galvutės yra suderinamos su visais „Shavers S9000 Prestige“ modeliais, kampuotomis ir suapvalintomis galvutėmis.
1. Traukdami nuimkite skutimo įtaiso viršutinę plokštelę. 2. Pakeiskite nauju skutimo galvutės laikikliu. 3. Norėdami iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.
Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį skutimąsi.
4.3
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Marlock
15/01/2021
Polska
Perfekcyjne ostrza!
Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne
Argumentai už
Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
23/12/2019
Polska
Philips darbuotojas
idealne w podruzy ;) USB tool
[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)
Argumentai už
USB :P
Argumentai prieš
trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Липа
12/04/2019
Україна
Отличное бритьё с гелем
Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки