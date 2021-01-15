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Nutraukta gamyba

Shaver S9000 PrestigeKeičiamos skutimo galvutės

SH98/70

4.3
| (11) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
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Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su „Series 9000 Prestige“.
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Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

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  • „NanoTech“ tiksliai skutantys peiliukai

  • Tinka SP981X, SP982X ir SP986X

„S9000 Prestige“ skirtos keičiamosios galvutės

„S9000 Prestige“ skirtos keičiamosios galvutės

SH98 keičiamos galvutės yra suderinamos su visais „Shavers S9000 Prestige“ modeliais su suapvalintos formos galvutėmis (SP981X, SP982X ir SP986X). Jos nesuderinamos su kampuotos formos skustuvais „S9000 Prestige“ (SP983X, SP984X, SP987X ir SP988X), kuriems vietoj jų naudojamas naujesnis modelis SH91. SH91 keičiamos galvutės yra suderinamos su visais „Shavers S9000 Prestige“ modeliais, kampuotomis ir suapvalintomis galvutėmis.

Paprastas keitimas

Paprastas keitimas

1. Traukdami nuimkite skutimo įtaiso viršutinę plokštelę. 2. Pakeiskite nauju skutimo galvutės laikikliu. 3. Norėdami iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį skutimąsi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

11

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

15/01/2021

Polska

Polska

Perfekcyjne ostrza!

Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne

Argumentai už

Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

23/12/2019

Polska

Polska

Philips darbuotojas

idealne w podruzy ;) USB tool

[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)

Argumentai už

USB :P

Argumentai prieš

trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

12/04/2019

Україна

Україна

Отличное бритьё с гелем

Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

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