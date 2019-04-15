GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas
  • Belaidė laisvė, galingas garsas

Nutraukta gamyba

„Bluetooth“ ausinės

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Belaidė laisvė, galingas garsas
Keliaukite ir pamirškite laidus, nes šiose „Philips MyJam FreshTones BT“ ausinėse naudojami 14,2 mm garsiakalbiai atkuria kokybišką garsą, o jos pačios puikiai priglunda prie ausų.
Peržiūrėti visas naudas

Priglunda prie ausų

Belaidė laisvė, galingas garsas

  • 14,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinės kištukas

  • Plokščias laidas

„Flexi-Grip“ laido laikiklis užtikrina patvarumą ir sujungimo kokybę

Panaudojus guma dengtą „Flexi-Grip“ laido laikiklį tarp ausinių ir laido, sujungimas apsaugomas nuo pažeidimo dėl daugkartinio lankstymo.

Prisitaiko prie ausų ir patogiai priglunda

Prisitaiko prie ausų ir patogiai priglunda

Ausinių dizainas pagamintas pagal ausies geometriją, todėl jas patogu dėvėti ir jos puikiai priglunda.

14,2 mm garsiakalbiai galingam garsui ir sodriems žemiesiems dažniams

14,2 mm garsiakalbiai galingam garsui ir sodriems žemiesiems dažniams

Kokybiški 14,2 mm garsiakalbiai turi žemųjų dažnių angą ausinėse, todėl galingas žemųjų dažnių garsas garantuotas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.2

iš 5

5

Atsiliepimai

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Cască Bluetooth

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Tikrieji rezultatai gali skirtis