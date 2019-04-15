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Nutraukta gamyba
SHB5250WT/00
14,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausinės kištukas
Plokščias laidas
Panaudojus guma dengtą „Flexi-Grip“ laido laikiklį tarp ausinių ir laido, sujungimas apsaugomas nuo pažeidimo dėl daugkartinio lankstymo.
Kokybiški 14,2 mm garsiakalbiai turi žemųjų dažnių angą ausinėse, todėl galingas žemųjų dažnių garsas garantuotas.
3.2
iš 5
5
Atsiliepimai
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Cască Bluetooth
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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