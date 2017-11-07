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  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai
  • Papildomi žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Ausinės su ausų kištukais

SHE3010BK/00

4.3
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
ausinės
ausinės
Žalia
Žalia
Papildomi žemieji dažniai
„Philips“ SHE3010 ausinės su minkštais ausų kištukais yra minkštos ir patogiai priglunda. Gali būti įvairių spalvų, derančių prie jūsų stiliaus.
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Minkštos ir patogiai priglunda

Papildomi žemieji dažniai

  • 14,8 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinės kištukas

Patvarus „Flexi-Grip“ dizainas

Minkšta ir lanksti dalis apsaugo laido jungtį nuo pažeidimų pakartotinai ją lankstant.

Neodimio magnetai sustiprina žemuosius dažnius ir jautrumą

„Neodymium“ – geriausia medžiaga stipriam magnetiniam laukui sukurti, kad būtų gautas didesnis balso vijos jautrumas, geresnė žemųjų dažnių reakcija ir apskritai aukštesnė garso kokybė.

Dėl minkšto korpuso ausines patogu nešioti

Skaidrus guminis ausinių kopursas prisitaiko pagal ausies formą, kad muzikos klausytis būtų patogu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

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