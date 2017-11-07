30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
14,8 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausinės kištukas
Minkšta ir lanksti dalis apsaugo laido jungtį nuo pažeidimų pakartotinai ją lankstant.
„Neodymium“ – geriausia medžiaga stipriam magnetiniam laukui sukurti, kad būtų gautas didesnis balso vijos jautrumas, geresnė žemųjų dažnių reakcija ir apskritai aukštesnė garso kokybė.
Skaidrus guminis ausinių kopursas prisitaiko pagal ausies formą, kad muzikos klausytis būtų patogu.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular