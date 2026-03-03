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  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai
  • Sodrūs žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

SHE3905WT/00

Gali būti

Auksinis
Auksinis
Balta
Balta
Juoda
Juoda
Sidabrinė
Sidabrinė
Sodrūs žemieji dažniai
Mėgaukitės kokybišku muzikos ir skambučių garsu. Ovalaus vamzdelio įdėklai pritaikomi 3 dydžių gaubteliams, kad būtų patogu ir galėtumėte mėgautis žemaisiais dažniais. Vakuuminio metalizavimo korpusas atrodo itin dailiai. Dėl laide integruoto mikrofono ir valdiklių, galėsite patogiai skambinti naudodamiesi laisvų rankų įranga.
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Su ovaliu garso vamzdeliu skambučiai ir muzika skambės geriau

Sodrūs žemieji dažniai

  • Balta

3 dydžių minkšti silikoniniai ausų gaubteliai puikiai prisitaiko ausyje

3 dydžių minkšti silikoniniai ausų gaubteliai puikiai prisitaiko ausyje

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Dėl laide integruoto mikrofono ir valdiklio galėsite patogiai perjungti muziką ir skambučius.

Dėl laide integruoto mikrofono ir valdiklio galėsite patogiai perjungti muziką ir skambučius.

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.

Kompaktiški ir efektyvūs garsiakalbiai sukuria galingą garsą ir sodrius žemuosius dažnius

Kompaktiški ir efektyvūs garsiakalbiai sukuria galingą garsą ir sodrius žemuosius dažnius

Dėl kompaktiškų garsiakalbių ausinės puikiai prisitaiko ausyje ir tiksliai atkuria garsą bei sodrius žemuosius dažnius. Tai idealus pasirinkimas klausymosi malonumui sukurti.

Techninės savybės

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