30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHE3905GD/00
Auksinis
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.
Dėl kompaktiškų garsiakalbių ausinės puikiai prisitaiko ausyje ir tiksliai atkuria garsą bei sodrius žemuosius dažnius. Tai idealus pasirinkimas klausymosi malonumui sukurti.
Atsiliepimai