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  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.

Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHE4205BK/00

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Itin lengvos. Didelis garsas.
Kiekvienai dienai skirtos vientisos ir patogios „Philips Flite Hyprlite“ ausinės atkuria aiškų garsą ir suteikia komforto. Jūs pamiršite, kad jūsų ausyse įdėtos itin plonos ir neįtikėtinai lengvos ausinės.
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Itin lengvos ausinės

Itin lengvos. Didelis garsas.

  • 12,2 mm garsiak. / į ausis ded. ausinės

  • Ausinės kištukas

Tvirtas laidas su spaustuku

Tvirtas laidas su spaustuku

Lengvos ausinės neprivalo būti nepatvarios. Šių kelionėms skirtų ausinių laide yra integruotas spaustukas, užtikrinantis patvarumą ir ilgesnį naudojimą.

Grakštūs blizgaus metalo akcentai

Grakštūs blizgaus metalo akcentai

Klasikinis dizainas papuoštas moderniais blizgiais akcentais.

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Argumentai už

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Argumentai prieš

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Слушалки с микрофон

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Argumentai už

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Argumentai prieš

Zvuk není perfektní

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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