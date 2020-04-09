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Nutraukta gamyba
12,2 mm garsiak. / į ausis ded. ausinės
Ausinės kištukas
Lengvos ausinės neprivalo būti nepatvarios. Šių kelionėms skirtų ausinių laide yra integruotas spaustukas, užtikrinantis patvarumą ir ilgesnį naudojimą.
Klasikinis dizainas papuoštas moderniais blizgiais akcentais.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Argumentai už
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Argumentai prieš
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Слушалки с микрофон
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Argumentai už
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Argumentai prieš
Zvuk není perfektní
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem