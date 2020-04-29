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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Gali būti
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Mėlynos ir žalios
Garsumas ribojamas iki < 85 dB
Paprasta, ergonomiška galvos juosta visiškai reguliuojama, kad būtų patogi bet kurio vaiko galvai ir būtų didinama jai augant.
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipriam magnetiniam laukui dėl didesnio balso ritės jautrumo, geresniam žemųjų dažnių atsakui ir aukštos kokybės subalansuotam garsui sukurti.
Bevaržtis ir patvarus dizainas – ausinių dalis lengvai išnersite ir vėl sunersite.
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Philips darbuotojas
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Argumentai už
kolorystyka ,jakość
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
pawlos
23/04/2020
Polska
Philips darbuotojas
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Argumentai už
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci