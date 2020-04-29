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  • Geriausias vaiko draugas
  • Geriausias vaiko draugas
  • Geriausias vaiko draugas
  • Geriausias vaiko draugas
  • Geriausias vaiko draugas
  • Geriausias vaiko draugas

Vaikiškos ausinės

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Mėlyna
Mėlyna
Rožinė – violetinė
Rožinė – violetinė
Geriausias vaiko draugas
Ausinės puikiai tinka norint supažindinti mažuosius muzikos mylėtojus su garsų pasauliu. Jų aiškūs bosai ir žaismingas dizainas pritaikyti augantiems vaikams. Jos pakankamai tvirtos, kad nesulūžtų bet kokioje situacijoje. Su 85 dB garsumo antgaliu muzikos klausysitės linksmai, tačiau saugiai.
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Vaikams skirtas dydis, ribotas maksimalus garsumas

Geriausias vaiko draugas

  • 30 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Ant ausų uždedamos

  • Rožinės ir violetinės

  • Garsumas ribojamas iki &lt; 85 dB

Ergonomiška, reguliuojama galvos juosta auga kartu su vaiku

Ergonomiška, reguliuojama galvos juosta auga kartu su vaiku

Paprasta, ergonomiška galvos juosta visiškai reguliuojama, kad būtų patogi bet kurio vaiko galvai ir būtų didinama jai augant.

32 mm neodimio garsiakalbių sistema užtikrina švarų, subalansuotą garsą

32 mm neodimio garsiakalbių sistema užtikrina švarų, subalansuotą garsą

Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipriam magnetiniam laukui dėl didesnio balso ritės jautrumo, geresniam žemųjų dažnių atsakui ir aukštos kokybės subalansuotam garsui sukurti.

Bevaržtis ir patvarus dizainas ištvers viską

Bevaržtis ir patvarus dizainas ištvers viską

Bevaržtis ir patvarus dizainas – ausinių dalis lengvai išnersite ir vėl sunersite.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Argumentai už

kolorystyka ,jakość

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Argumentai už

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.