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Nutraukta gamyba
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
„BASS+“ ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, iš kurių sklinda galingi, pulsuojantys bosai.
Sukurta taip, kad optimaliai tiktų, „BASS+“ ausinės turi pakreipiamus ausinių kaušelius ir reguliuojamą galvos juostą, kad puikiai tiktų visiems dėvintiems.
Su galingais, energingais bosais iš tikrųjų pajusite ritmą. Neapsigaukite pamatę aptakų dizainą – specialiai suderinti garsiakalbiai ir bosų angos skleidžia itin žemus dažnius ir sukuria unikalų „BASS+“ garsą.
4.9
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Argumentai už
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Argumentai už
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Argumentai prieš
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BL Навушники з мікрофоном