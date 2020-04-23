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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Pajusk tai. „BASS+“
„Philips BASS+“ ausinėse klausoma muzika pasižymi galingais, raiškiais bosais. Galingais, energingais bosais ir aptakiu, kompaktišku dizainu pasižyminčios ausinės skirtos tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

„BASS+“ ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, iš kurių sklinda galingi, pulsuojantys bosai.

Sukurta taip, kad optimaliai tiktų

Sukurta taip, kad optimaliai tiktų

Sukurta taip, kad optimaliai tiktų, „BASS+“ ausinės turi pakreipiamus ausinių kaušelius ir reguliuojamą galvos juostą, kad puikiai tiktų visiems dėvintiems.

Jaučiami galingi, raiškūs bosai

Jaučiami galingi, raiškūs bosai

Su galingais, energingais bosais iš tikrųjų pajusite ritmą. Neapsigaukite pamatę aptakų dizainą – specialiai suderinti garsiakalbiai ir bosų angos skleidžia itin žemus dažnius ir sukuria unikalų „BASS+“ garsą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Argumentai už

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Argumentai už

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Argumentai prieš

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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