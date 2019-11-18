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Nutraukta gamyba
SHQ1400CL/00
Skirtos naudoti lauke
Plaunamas
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausinės kištukas
Prisitaikykite pagal savo poreikius. Pasirinkite jums tinkančius ausų lankelius, briaunas arba ausų kištukus, kad treniruojantis ausinės nekristų.
Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja jus supančio pasaulio. Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai padeda orientuotis aplinkoje, kad treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.
Itin tvirtos ir patvarios. Kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas nuo pažeidimų ir nutrūkimo ir yra pritaikytas ekstremalioms treniruotėms.
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Argumentai už
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki