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Nutraukta gamyba

ActionFitSportinės ausinės

SHQ1400LF/00

3.7
| (3) Atsiliepimai

Gali būti

Gelsvai žalia ir balta
Gelsvai žalia ir balta
Gelsvai žalsvas
Gelsvai žalsvas
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Siekite naujų asmeninių rekordų dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit RunWild“ sportines ausines. Jos lengvos, pritaikomos ir atsparios vandeniui. Galingi garsiakalbiai atkuria sodrius žemuosius dažnius, kurie neleis jums sustoti.
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Pritaikomos sportinės ausinės su kištukais

IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES

  • Skirtos naudoti lauke

  • Plaunamas

  • Atsparios prakaitui / vandeniui

  • Ausinės kištukas

Prisitaikykite pagal savo poreikius naudodami skirtingų stilių ausų lankelius, briaunas arba ausų kištukus

Prisitaikykite pagal savo poreikius naudodami skirtingų stilių ausų lankelius, briaunas arba ausų kištukus

Prisitaikykite pagal savo poreikius. Pasirinkite jums tinkančius ausų lankelius, briaunas arba ausų kištukus, kad treniruojantis ausinės nekristų.

Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja jus supančio pasaulio. Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai padeda orientuotis aplinkoje, kad treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.

Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą

Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą

Itin tvirtos ir patvarios. Kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas nuo pažeidimų ir nutrūkimo ir yra pritaikytas ekstremalioms treniruotėms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Argumentai už

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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