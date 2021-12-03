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  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

Nutraukta gamyba

Saeco „PicoBaristo Deluxe“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5573/10

4.7
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
Atraskite kavos pasaulį per įprastus receptus, pvz., espreso ir kapučino kavos, ar ypatingus kavos gėrimus, pvz., amerikietišką kavą ar espresą su (pieno) puta
Peržiūrėti visas naudas

Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

  • 13 rūšių

  • Integruotas puikus pieno ąsotėlis

  • Nerūdijančiojo plieno priekinė dalis

  • 12 pakopų reguliuojamas malūnėlis

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

03/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kava i održavanje

Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

09/07/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Кафе автомата е супер!

Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)

Argumentai už

Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

19/06/2020

България

България

Продукта е супер!

Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки

Argumentai už

Бързо приготвяне на напитките

Argumentai prieš

Съдът за отпадъци е с малък капацитет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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  1. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių