30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
13 rūšių
Integruotas puikus pieno ąsotėlis
Nerūdijančiojo plieno priekinė dalis
12 pakopų reguliuojamas malūnėlis
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
4.7
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Fino24
03/12/2021
Hrvatska
Kava i održavanje
Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Волен
09/07/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Кафе автомата е супер!
Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)
Argumentai už
Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
VIT-61
19/06/2020
България
Продукта е супер!
Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки
Argumentai už
Бързо приготвяне на напитките
Argumentai prieš
Съдът за отпадъци е с малък капацитет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių