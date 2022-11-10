GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
  • Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.

Nutraukta gamyba

Saeco „Xelsis“Puikus automatinis espreso aparatas

SM7581/00

4.9
| (50) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.
Iki 12 pasaulyje žymių receptų – nuo įprastos espreso ir kapučino kavos iki ypatingos kavos, pvz., amerikietiškos kavos. Tiesiog braukite jutikliniu ekranu, norėdami pasirinkti gėrimą ir, esant pageidavimui, individualiai pritaikyti naudojant intuityvų „Coffee Equalizer™“
Peržiūrėti visas naudas

Atraskite „Saeco“ kavos aparatų pasaulį.

  • 12 rūšių

  • „Latteduo“ sistema

  • Sidabro

  • 12 pakopų reguliuojamas malūnėlis

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961326

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

50

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

10/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч

Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

07/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Про кавомашину

Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2021

Україна

Україна

Ідеальна кавоварка

Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))

Argumentai už

Смачнюча кава

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių

  2. Energijos sunaudojimo efektyvumo etiketė: B klasė pagal šveicarų energijos sunaudojimo efektyvumo etiketę ir remiantis EN 60661 standarto matavimo metodu.