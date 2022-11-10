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Nutraukta gamyba
12 rūšių
„Latteduo“ sistema
Sidabro
12 pakopų reguliuojamas malūnėlis
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
Apdovanojimai
4.9
iš 5
50
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Соковита
10/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч
Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Олег Д.
07/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Про кавомашину
Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
05/11/2021
Україна
Ідеальна кавоварка
Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))
Argumentai už
Смачнюча кава
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių
Energijos sunaudojimo efektyvumo etiketė: B klasė pagal šveicarų energijos sunaudojimo efektyvumo etiketę ir remiantis EN 60661 standarto matavimo metodu.