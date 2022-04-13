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Shaver series 9000 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Nutraukta gamyba

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Shaver series 9000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

SW9700/67

Shaver series 9000 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 900.1 kB
  • 13 April 2022

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 7.6 MB
  • 19 April 2022

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

    • SH91

    SH91
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH91/50
    • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys
    • Tinka „Shaver S8000“, „Shaver S9000“ ir „Shaver i9000 series“
    • Tinka „S9000 Prestige series“
    • Tinka „i9000 Prestige series“

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