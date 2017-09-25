Paieškos terminai

    Shaver series 9000 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

    SW9700/67

    Idealus skutimasis, išskirtinis komfortas ir švara

    Pasinaudokite „V-Track PRO“ jėga, kad įveiktumėte net ilgesnius plaukelius. Mūsų „V-Track PRO“ turi 72 pasigalandančius V formos peiliukus, skutančius net 3 dienų barzdelės plaukelius mažiau traukiant.

    Shaver series 9000 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

    Pajuskite „V-Track Pro“ jėgą!

    • „V-Track Precision PRO“ peiliukai
    • 8 krypčių „Contour Detect“ galvutės
    • Asmeniniai patogumo nustatymai
    • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
    „V-track Precision PRO“ skirti mūsų geriausiam 3 dienų barzdelės skutimui

    Tobulas skutimasis. „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia kiekvieną 3 dienų barzdelės plaukelį taip, kad juos būtų patogiausia skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

    72 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

    72 pasigalandantys peiliukai. 151 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.

    Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

    8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

    Rinkitės iš trijų nustatymų ir pritaikykite skutimąsi savo poreikiams

    Pritaikykite skutimąsi savo poreikiams rinkdamiesi iš 3 režimų: „Sensitive“ (jautrus): švelnus skutimas jautriai odai. „Normal“ (įprastas): kasdienis skutimas. „Fast“ (greitas): itin greitas ir laiką taupantis skutimas.

    Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

    Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.

    60 min. skutimosi be laido vieną kartą visiškai įkrovus

    Ilgesnė nei 60 min. veikimo trukmė – tai maždaug 20 skutimųsi įkrovus vieną valandą. Šis skustuvas veikia tik be laido.

    1 val. įkrovimo laikas

    Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.

    Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu

    Tiesiog atidarykite barzdaskutės galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.

    Nepriekaištingas ūsų ir žandenų apkirpimas uždedamu kirptuvu

    Užfiksuokite odą tausojantį tikslų kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrumpinti.

    2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

    Visoms mūsų barzdaskutėms suteikiama 2 metų visame pasaulyje galiojanti garantija, be to, barzdaskutę galima naudoti su bet kuria įtampa. Peiliukai patvarūs, todėl juos reikia keisti tik kas 2 metus.

    Techninės savybės

    • Priedai

      „SmartClick“
      Koreguojantis peiliukas
      Krepšelis
      Kelioninis krepšelis

    • Programinė įranga

      Programinės įrangos naujinimas
      2 metus po įsigijimo „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius

    • Maitinimas

      Veikimo laikas
      60 min. / 20 skutimų
      Automatinis įtampos reguliavimas
      100–240 V
      Įkrovimas
      • Visiškai įkraunama per 1 valandą
      • Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui
      Baterijos tipas
      Ličio jonų
      Budėjimo galia
      0,1  W
      Maksimalus energijos naudojimas
      9  W

    • Konstrukcija

      Rankenėlė
      Patogi ir ergonomiška rankena
      Spalva
      „Star Wars Dark Side“

    • Techninė priežiūra

      Keičiama galvutė
      SH90 keičiamas kas 2 metus
      2 metų garantija
      Taip

    • Skutimo efektyvumas

      Kontūrus atkartojančios
      8 krypčių „Contour Detect“ galvutės
      Skutimo sistema
      • „V-Track Precision PRO“ peiliukai
      • 72 pasigalandantys peiliukai
      „SkinComfort“
      • „SkinProtection“ sistema
      • „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija
      Asmeniniai komforto nustatymai
      Jautri-Normali-Spartieji nustatymai

    • Lengva naudoti

      „Wet & Dry“
      Drėgnas ir sausas naudojimas
      Valymas
      Visiškai plaunamas
      Naudojimas
      • Naudojimas be laido
      • Atjunkite prieš naudojimą

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Prabangus įdėklas
    • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
    • Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, palyginti su senesniu „Philips“ prietaisu
    • Nuskuta iki 20 % daugiau plaukelių, palyginti su senesniu „Philips“ prietaisu

    Asmeninė priežiūra VYRAMS

