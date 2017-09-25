Kiti dėžėje esantys elementai
- Prabangus įdėklas
- „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
SW9700/67
Idealus skutimasis, išskirtinis komfortas ir švara
Pasinaudokite „V-Track PRO“ jėga, kad įveiktumėte net ilgesnius plaukelius. Mūsų „V-Track PRO“ turi 72 pasigalandančius V formos peiliukus, skutančius net 3 dienų barzdelės plaukelius mažiau traukiant.Peržiūrėti visus privalumus
Tobulas skutimasis. „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia kiekvieną 3 dienų barzdelės plaukelį taip, kad juos būtų patogiausia skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.
72 pasigalandantys peiliukai. 151 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.
8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.
Pritaikykite skutimąsi savo poreikiams rinkdamiesi iš 3 režimų: „Sensitive“ (jautrus): švelnus skutimas jautriai odai. „Normal“ (įprastas): kasdienis skutimas. „Fast“ (greitas): itin greitas ir laiką taupantis skutimas.
Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.
Ilgesnė nei 60 min. veikimo trukmė – tai maždaug 20 skutimųsi įkrovus vieną valandą. Šis skustuvas veikia tik be laido.
Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.
Tiesiog atidarykite barzdaskutės galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.
Užfiksuokite odą tausojantį tikslų kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrumpinti.
Visoms mūsų barzdaskutėms suteikiama 2 metų visame pasaulyje galiojanti garantija, be to, barzdaskutę galima naudoti su bet kuria įtampa. Peiliukai patvarūs, todėl juos reikia keisti tik kas 2 metus.
Priedai
Programinė įranga
Maitinimas
Konstrukcija
Techninė priežiūra
Skutimo efektyvumas
Lengva naudoti
