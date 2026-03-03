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  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
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  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės
  • Nuo parko iki gatvės

Nutraukta gamyba

Į ausis dedamos sportinės ausinės su mikrofonu

TAA1105BK/00

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Nuo parko iki gatvės
Įsijauskite su prakaitui atspariomis ausinėmis, iš kurių sklindantis aiškus garsas bei trankūs bosai dera su jūsų judesiais. Naudojant lanksčią ausies laikiklio konstrukciją, ausinių antgaliai išlieka vietoje, o 1,2 m laidas yra tobulo ilgio, kad būtų prijungtas prie telefono kišenėje.
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Nuo parko iki gatvės

  • 15 mm garsiak. skleidžia aiškų garsą

  • tvirtai laikosi dėl užkabin. konstruk.

  • 1,2 m laido ilgis

  • IPX2 atsparios prakaitui

Ausinės, kurios neiškrenta, nesvarbu kaip judate

Dėl lanksčių, prie ausies kontūrų prisitaikančių kabliukų galėsite nesunkiai pasitaisyti šias lengvas ausines. Galite laisvai judėti, nesijaudindami, kad lemiamu metu jūsų ausinės nukris.

Skaidrus garsas, įkvepiantys žemi dažniai

Puikiai suderinti 15 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o žemų dažnių orlaidės sustiprina žemuosius dažnius. Ausinės patogiai įsistato ausyje, nedirgina ausies kanalo.

Lengva valdyti muziką ir skambučius

Mėgaukitės kiekviena mėgstamiausių grojaraščių minute, nesvarbu, ar bėgiojate šaligatviais, ar vaikščiojate parko takeliais. Integruotas nuotolinio valdymo pultas leidžia valdyti grojaraštį, pažadinti telefono balso padėjėją ir priimti skambučius neprarandant ritmo.

Techninės savybės

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