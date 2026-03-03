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Nutraukta gamyba
TAA1105WT/00
15 mm garsiak. skleidžia aiškų garsą
tvirtai laikosi dėl užkabin. konstruk.
1,2 m laido ilgis
IPX2 atsparios prakaitui
Dėl lanksčių, prie ausies kontūrų prisitaikančių kabliukų galėsite nesunkiai pasitaisyti šias lengvas ausines. Galite laisvai judėti, nesijaudindami, kad lemiamu metu jūsų ausinės nukris.
Puikiai suderinti 15 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o žemų dažnių orlaidės sustiprina žemuosius dažnius. Ausinės patogiai įsistato ausyje, nedirgina ausies kanalo.
Mėgaukitės kiekviena mėgstamiausių grojaraščių minute, nesvarbu, ar bėgiojate šaligatviais, ar vaikščiojate parko takeliais. Integruotas nuotolinio valdymo pultas leidžia valdyti grojaraštį, pažadinti telefono balso padėjėją ir priimti skambučius neprarandant ritmo.
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