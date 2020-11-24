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  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus

Nutraukta gamyba

Į ausis dedamos belaidės ausinės

TAE4205BK/00

5
| (1) Apžvalga

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Pajuskite bosinius garsus
Ar patinka tos akimirkos, kai įsijungia bosai? Per šias į ausis dedamas belaides ausines girdėsite stipresnius bosus vos palietę mygtuką! Jos veikia 10 val., turi greito įkrovimo funkciją ir minkštus sparno formos galiukus, kad gerai įsidėtumėte į ausį ir būtų geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija.
Peržiūrėti visas naudas

Pajuskite bosinius garsus

  • 8,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Įdedamos į ausis

BOSŲ sustiprinimo mygtukas. Akimirksniu stipresni bosiniai garsai

BOSŲ sustiprinimo mygtukas. Akimirksniu stipresni bosiniai garsai

Šiose belaidėse ausinėse yra 8,2 mm neodimio garsiakalbiai, per kuriuos girdimas aiškus garsas ir trankūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką įmontuotame nuotolinio valdymo pulte. Akimirksniu pajusite skirtumą.

10 val. grojimo. USB-C įkrovimas

10 val. grojimo. USB-C įkrovimas

Įkrovę 2 val. per USB-C, klausysitės 10 val. Jei pradeda trūkti galios, greitai įkraukite 15 min. ir klausysitės dar 1,5 val. Plokščias ausinių laidas patogiai priglunda prie kaklo tiek įsidėjus, tiek išsiėmus ausines.

Saugios, pritaikomos, patogios

Saugios, pritaikomos, patogios

Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir keičiamų ausinių antgalių ausinės patogiai įdedamos į ausis. Minkšti sparno formos galiukai patogiai įdedami į ausų įdubas, kad patikimai laikytųsi ir būtų geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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