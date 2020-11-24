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Nutraukta gamyba
TAE4205WT/00
8,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
Šiose belaidėse ausinėse yra 8,2 mm neodimio garsiakalbiai, per kuriuos girdimas aiškus garsas ir trankūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką įmontuotame nuotolinio valdymo pulte. Akimirksniu pajusite skirtumą.
Įkrovę 2 val. per USB-C, klausysitės 10 val. Jei pradeda trūkti galios, greitai įkraukite 15 min. ir klausysitės dar 1,5 val. Plokščias ausinių laidas patogiai priglunda prie kaklo tiek įsidėjus, tiek išsiėmus ausines.
Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir keičiamų ausinių antgalių ausinės patogiai įdedamos į ausis. Minkšti sparno formos galiukai patogiai įdedami į ausų įdubas, kad patikimai laikytųsi ir būtų geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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