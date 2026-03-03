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TAH4000BK/00
Gali būti
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
Patogiai dedamos ant ausų
Keičiamos dalys
Veikia iki 70 val.
Specialiai pritaikyti 32 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina sodrų žemų dažnių garsą net ir klausantis mažu garsumu. Jei žiūrite filmą ar žaidžiate žaidimus, mūsų papildomoje programėlėje galite įjungti mažos delsos režimą.
Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinį izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės. Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.
Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.
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