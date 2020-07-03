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  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
  • Jūsų ritmas. Jūsų stilius.

Nutraukta gamyba

3000 seriesAnt ausų uždedamos ausinės

TAH4105BK/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Jūsų ritmas. Jūsų stilius.
Pasijuskite taip, kaip ką tik įžengę į šokių aikštelę. Per šias į ausis dedamas ausines girdėsite aiškų garsą ir galingus žemuosius garsus. Su paminkštinta galvos juosta ausines dėvėti patogu, o matinių spalvų dizainas padeda muzikai suteikti savito stiliaus.
Peržiūrėti visas naudas

Jūsų ritmas. Jūsų stilius.

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Lengvas lankelis

  • Kompaktiškai sulankstomos

Sodrūs žemieji dažniai, švarus garsas

Vėl ir vėl mėgaukitės visomis geriausiomis šokių aikštelės akimirkomis. 32 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia stiprius, raiškius žemuosius dažnius ir aiškų garsą. Uždaras dizainas suteikia puikią garso izoliaciją, kad galėtumėte mėgautis kiekviena mėgstamo garso takelio sekunde.

Lengva, reguliuojama, paminkštinta galvos juosta

Šios ant ausų dedamos ausinės su paminkštinta galvos juosta gali būti dekoruotos stilingomis matinėmis spalvomis. Jos tokios lengvos, kad beveik jų nejusite. Ant minkštų ausų gaubtelių aiškiai pažymėta, kuriai ausiai – kairei ar dešine – jie skirti, ir juos galima pakreipti patogiu kampu.

Sulankstoma konstrukcija, kad būtų paprasta laikyti

Siūbuokite klausydamiesi bosų. Ausų gaubteliai sulenkiami plokščiai ir pasukami į vidų, kad būtų paprasta laikyti kišenėje ar krepšyje. Tiesiog juos išlankstykite ir būsite pasiruošę keliauti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Argumentai už

barva, udobje, so lahke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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