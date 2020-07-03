30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
TAH4105BL/00
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Lengvas lankelis
Kompaktiškai sulankstomos
Vėl ir vėl mėgaukitės visomis geriausiomis šokių aikštelės akimirkomis. 32 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia stiprius, raiškius žemuosius dažnius ir aiškų garsą. Uždaras dizainas suteikia puikią garso izoliaciją, kad galėtumėte mėgautis kiekviena mėgstamo garso takelio sekunde.
Šios ant ausų dedamos ausinės su paminkštinta galvos juosta gali būti dekoruotos stilingomis matinėmis spalvomis. Jos tokios lengvos, kad beveik jų nejusite. Ant minkštų ausų gaubtelių aiškiai pažymėta, kuriai ausiai – kairei ar dešine – jie skirti, ir juos galima pakreipti patogiu kampu.
Siūbuokite klausydamiesi bosų. Ausų gaubteliai sulenkiami plokščiai ir pasukami į vidų, kad būtų paprasta laikyti kišenėje ar krepšyje. Tiesiog juos išlankstykite ir būsite pasiruošę keliauti.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Argumentai už
barva, udobje, so lahke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke